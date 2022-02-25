Ozon и "Яндекс.Маркет" участят расчеты с продавцами в условиях неопределенности

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Маркетплейсы Ozon и "Яндекс.Маркет" предупредили, что переходят на более частый график расчетов с продавцами.

Ozon сообщил, что разработал меры поддержки для продавцов, которые позволят "адаптироваться под растущие закупочные цены".

"Продавцы получат несколько промежуточных выплат за продажи - площадка переведет деньги 5, 9 и 15 марта вместо разовой выплаты в середине месяца. Быстрый доступ к деньгам позволит закупиться товарами как можно скорее, что важно в условиях повышения закупочных цен", - говорится в сообщении.

В пресс-службе "Яндекс.Маркета" сказали "Интерфаксу", что с пятницы перевеут всех партнеров на ежедневный график выплат, тариф за эквайринг при этом будет минимальным на сервисе - 1% (до этого продавцы могли получать доход за заказы ежедневно, раз в неделю и раз в две недели, в зависимости от тарифа).

Кроме того, с 1 марта по 30 июня Ozon отменяет плату за размещение на своих складах товаров повседневного спроса, для детей и животных, электроники, товаров для сада и огорода и других востребованных и сезонных категорий.

"Яндекс.Маркет", в свою очередь, разрешит магазинам, которые используют логистику "Яндекса", торговать на маркетплейсе только по предоплате. Меры маркетплейса "Яндекса" будут действовать минимум до 7 марта.