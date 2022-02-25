Якутскому шаману Габышеву смягчили режим принудительного лечения

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU -Заельцовский районный суд Новосибирска смягчил режим принудительного лечения шаману Александру Габышеву, заменив лечебное учреждение на больницу спецтипа, сообщает его защитник Алексей Прянишников.

Он уточнил, что четыре месяца Габышев находился в больнице тюремного типа с интенсивным наблюдением.

"После вступления постановления суда в силу и ряда формальностей, Александра переместят из Новосибирска в другой регион, уже без конвоя ФСИН и этапирования через СИЗО. Это первый и серьезный шаг к свободе", - написал Прянишников в соцсетях.

Как сообщалось, в марте 2019 года, Габышев отправился в пешее путешествие длиной 8 тыс. км из Якутии в Москву, чтобы "изгнать Путина" и "восстановить народовластие". В общей сложности "поход" должен был продлиться два года. Однако осенью 2019 года в отношении Габышева было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности, его несколько раз задерживали, и в результате он окончательно прервал свой "поход".

Госэкспертиза признала Габышева невменяемым. 12 мая 2020 года его принудительно поместили в Якутский психоневрологический диспансер. Там он находился до 22 июля того же года.

Потом Габышев объявил о новом "походе на Москву", который должен был начаться в марте 2021 года. В июле 2021 года Якутский городской суд вынес решение о направлении Габышева на принудительное лечение.

В отношении Габышева было возбуждено дело по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Инцидент произошел 27 января 2021 года, когда медработник вместе с сотрудниками Росгвардии пришли к дому Габышева, так как тот перестал приходить в Якутский психдиспансер на плановый осмотр и отказался от лечения. По версии следствия, когда сотрудники вошли в дом Габышева, тот напал на полицейского и ранил его мечом.

В настоящий момент Габышев находится в Новосибирской психиатрической больнице (стационаре) специализированного типа с интенсивным наблюдением.