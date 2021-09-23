Суд отклонил жалобу защиты на принудительное лечение шамана Габышева

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд Якутии отклонил апелляционную жалобу защиты шамана Александра Габышева и оставил в силе решение Якутского горсуда о его принудительном лечении.

"Суд отказал в удовлетворении жалобы в полном объеме. С сегодняшнего дня постановление Якутского городского суда о направлении Габышева на принудительное лечение в специализированную организацию с интенсивным наблюдением вступило в законную силу", - сообщил "Интерфаксу" его защитник Алексей Прянишников.

Он отметил, что пока не известно, в какое учреждение направят Габышева.

Прянишников добавил, что в ближайшее время будет подана жалоба в кассационный суд, защита готова идти вплоть до Европейского суда по правам человека.

По словам адвоката, в своем последнем слове Габышев коротко прокомментировал статьи, которые ему вменяют (экстремизм и применение насилия в отношении представителя власти - ИФ). Шаман считает, что состава преступления в его действиях нет, а его реакция была лишь ответом на незаконное, по его убеждению, проникновение сотрудников Росгвардии в его дом.

Габышев отметил, что считает свое дело политическим, и связано оно с его высказываниями о ситуации в стране.

Дело шамана Габышева

Как сообщалось, в начале текущего года шаман объявил о новом "походе на Москву", который должен был начаться в марте 2021 года.

В марте 2019 года, Габышев уже отправлялся в пешее путешествие длиной 8 тыс. км из Якутии в Москву, чтобы "изгнать" президента и "восстановить народовластие". В общей сложности "поход" должен был продлиться два года. Однако осенью 2019 года в отношении Габышева было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности, его несколько раз задерживали, и в результате он окончательно прервал свой "поход".

Государственная экспертиза признала Габышева невменяемым. 12 мая 2020 года его принудительно поместили в Якутский психоневрологический диспансер. Там он находился до 22 июля.

В этом году уголовное дело в отношении Габышева было возбуждено по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применении насилия в отношении представителя власти). Инцидент произошел 27 января 2021 года, когда медработник вместе с сотрудниками Росгвардии пришли к дому Габышева, так как тот перестал приходить в Якутский психдиспансер на плановый осмотр и отказался от лечения.

По версии следствия, когда сотрудники вошли в дом Габышева, тот напал на полицейского и ранил его своим мечом.

В июле 2021 года Якутский городской суд вынес решение о направлении Габышева на принудительное лечение. Защита подавала апелляцию.