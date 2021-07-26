Суд вновь направил якутского шамана Габышева на принудительное лечение

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Якутский городской суд в понедельник огласил постановление по уголовному делу шамана Александра Габышева, согласно которому фигурант направлен на принудительное лечение, сообщил "Интерфаксу" защитник Габышева, координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

"Суд направил его в специализированную медицинскую организацию с интенсивным наблюдением", - сказал Прянишников.

Габышев обвинялся в нападении на полицейского.

Он добавил, что защита считает это решение "несоразмерным" и будет обжаловать его. "Габышев в шоке от этого решения, он надеялся на более благоприятный исход", - сказал Прянишников.

По его словам, за время суда у его подзащитного ухудшилось состояние здоровья.

До вступления решения суда в законную силу Габышев будет содержаться под стражей.

Шаман Габышев и его "походы на Москву"

Как сообщалось, в начале года шаман объявил о новом "походе на Москву", который должен был начаться в марте 2021 года.

В марте 2019 года, Габышев уже отправлялся в пешее путешествие длиной 8 тыс. км из Якутии в Москву, чтобы "восстановить народовластие". В общей сложности "поход" должен был продлиться два года. Однако осенью 2019 года в отношении Габышева было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности, его несколько раз задерживали, и в результате он окончательно прервал свой "поход".

Государственная экспертиза признала Габышева невменяемым. 12 мая 2020 года его принудительно поместили в Якутский психоневрологический диспансер. Там он находился до 22 июля.

В этом году уголовное дело в отношении Габышева было возбуждено по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применении насилия в отношении представителя власти). Инцидент произошел 27 января 2021 года, когда медработник вместе с сотрудниками Росгвардии пришли к дому Габышева, так как тот перестал приходить в Якутский психдиспансер на плановый осмотр и отказался от лечения.

По версии следствия, когда сотрудники вошли в дом Габышева, тот напал на полицейского и ранил его своим мечом.

Габышева вновь принудительно поместили в психдиспансер.