Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:24Заразились
на 25.07В России 6 126 541+24 072В мире 194 123 828+392 921

Суд вновь направил якутского шамана Габышева на принудительное лечение

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Якутский городской суд в понедельник огласил постановление по уголовному делу шамана Александра Габышева, согласно которому фигурант направлен на принудительное лечение, сообщил "Интерфаксу" защитник Габышева, координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

"Суд направил его в специализированную медицинскую организацию с интенсивным наблюдением", - сказал Прянишников.

Габышев обвинялся в нападении на полицейского.

Он добавил, что защита считает это решение "несоразмерным" и будет обжаловать его. "Габышев в шоке от этого решения, он надеялся на более благоприятный исход", - сказал Прянишников.

По его словам, за время суда у его подзащитного ухудшилось состояние здоровья.

До вступления решения суда в законную силу Габышев будет содержаться под стражей.

Шаман Габышев и его "походы на Москву"

Как сообщалось, в начале года шаман объявил о новом "походе на Москву", который должен был начаться в марте 2021 года.

В марте 2019 года, Габышев уже отправлялся в пешее путешествие длиной 8 тыс. км из Якутии в Москву, чтобы "восстановить народовластие". В общей сложности "поход" должен был продлиться два года. Однако осенью 2019 года в отношении Габышева было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности, его несколько раз задерживали, и в результате он окончательно прервал свой "поход".

Государственная экспертиза признала Габышева невменяемым. 12 мая 2020 года его принудительно поместили в Якутский психоневрологический диспансер. Там он находился до 22 июля.

В этом году уголовное дело в отношении Габышева было возбуждено по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применении насилия в отношении представителя власти). Инцидент произошел 27 января 2021 года, когда медработник вместе с сотрудниками Росгвардии пришли к дому Габышева, так как тот перестал приходить в Якутский психдиспансер на плановый осмотр и отказался от лечения.

По версии следствия, когда сотрудники вошли в дом Габышева, тот напал на полицейского и ранил его своим мечом.

Габышева вновь принудительно поместили в психдиспансер.

Александр Габышев Якутия Москва Правозащита Открытки Алексей Прянишников

Новости по теме

Новости

"ЭкоНива" попросила суд расторгнуть опционные соглашения с РСХБ

Рубль в понедельник утром незначительно снижается к доллару и евро

Рубль в понедельник утром незначительно снижается к доллару и евро

Мишустин обсудит с Путиным создание свободной таможенной зоны на Курилах

Мишустин в ходе поездки на Дальний Восток посетит остров Итуруп

Мишустин в ходе поездки на Дальний Восток посетит остров Итуруп

Что произошло за день: воскресенье, 25 июля

Следующий авиасалон МАКС состоится в июле-августе 2023 года

Следующий авиасалон МАКС состоится в июле-августе 2023 года

Расстыковку модуля "Пирс" с МКС перенесли на 26 июля

В центре Петербурга локализовали пожар в жилом доме

В центре Петербурга локализовали пожар в жилом доме

В Сочи после шторма открыли все пляжи

Задержан подозреваемый по делу о гибели главы Минсвязи Приамурья

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');