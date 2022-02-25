Блогера Дудя могут проверить на "иноагентство" после его поста об Украине

Юрий Дудь Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - "Лига безопасного интернета" просит Генпрокуратуру и Минюст рассмотреть вопрос о включении журналиста и блогера Юрия Дудя в реестр иностранных агентов после его публикации о событиях на территории Украины, сообщила директор ЛБИ Екатерина Мизулина.

Выступая на экстренном заседании рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространения фейков в интернете, она заявила, что в интернете запущена "спланированная кампания" с использованием в том числе "украинских ботов" и "информационных войск СБУ Украины".

"На это тратятся очень серьезные средства и иностранных агентов, и прямое иностранное финансирование, включаются информационные войска СБУ Украины, работает множество провокаторов и внутри нашей страны. Так, в последние дни одной из самых резонансных публикаций в социальных сетях стала публикация блогера, журналиста Юрия Дудя, где он высказал отвращение к нашей стране. Эта публикация получила миллионы просмотров, миллионы репостов и очень широкое обсуждение", - сказала Мизулина.

По ее словам, ранее ряд неназванных ею СМИ сообщил о наличии у Дудя иностранного финансирования.

"В связи с тем, что в ряде средств массовой информации ранее была опубликована информация об иностранном финансировании данного блогера, вчера "Лига безопасного интернета" обратилась в Генеральную прокуратуру РФ и министерство юстиции РФ с просьбой о проведении проверки этой информации СМИ и в случае, если эти факты подтвердятся, мы попросили признать этого блогера лицом, осуществляющим функции иностранного агента на территории РФ", - сказала

Во вторник Дудь опубликовал в своих соцсетях заявление, в котором высказался против действий вооруженных сил РФ на территории Украины, в поддержку народа Украины, и призвал к миру между этими странами.

Ранее по заявлению ЛБИ было возбуждено административное дело, и суд оштрафовал Дудя на 100 тыс. руб. за пропаганду наркотиков.