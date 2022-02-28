УФСБ Москвы попросило сообщать о контактах с агентами украинских спецслужб

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Московское управление ФСБ призвало граждан сообщать о контактах с лицами, которые могут использоваться спецслужбами Украины для шпионажа и диверсий в России. Об этом говорится в пресс-релизе управления, поступившем в "Интерфакс".

По данным УФСБ, "участились случаи обращений граждан Украины с заявлениями о попытках украинских спецслужб использовать своих соотечественников, проживающих и работающих в России, для ведения разведывательной и диверсионной деятельности".

"Обращаем внимание, что передача или собирание по заданию иностранной разведки или лица, действующего в ее интересах, сведений для использования их против безопасности Российской Федерации образуют состав преступления, предусмотренного статьей 276 УК (шпионаж), и наказываются лишением свободы на срок до 20 лет, - предупредили в ФСБ. - Только инициативное обращение и оказание содействия органам федеральной службы безопасности позволит избежать уголовной ответственности".

Вместе с тем, "лицо освобождается от уголовной ответственности за совершение указанного преступления, если оно добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам РФ", напомнили в спецслужбе.