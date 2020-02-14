Фильм Дудя про ВИЧ одобрили в Минздраве

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай назвал фильм журналиста Юрия Дудя про вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) в России полезным.

"Фильм, вне всякого сомнения, полезный, несмотря на то, что с некоторыми фактами или, вернее, с такой их подачей (по закону жанра) в фильме можно дискутировать. Но в целом в фильме приводится много важной информации", - написал Салагай в своем телеграм-канале в пятницу.

Он отметил, что "внушительная аудитория остается вне контакта с информацией о ВИЧ". "Именно поэтому фильм важен - он позволяет повысить информированность о проблеме ВИЧ тех, до кого другие активности, к сожалению, не дотягиваются. Острота подачи некоторых фактов, с которой, повторюсь, можно дискутировать в научной или организационной плоскости, в то же время повышает мотивированность к прохождению тестирования и получения необходимого лечения", - пишет замминистра.

Юрий Дудь 11 февраля опубликовал на своем канале в YouTube фильм "ВИЧ в России - эпидемия, про которую не говорят". За несколько дней фильм набрал около 10 млн просмотров. По данным СМИ, в пятницу, в День святого Валентина, этот фильм собирались показать в Госдуме.

Со своей стороны Салагай также отмечает, что "в фильме обращается внимание также на необходимость борьбы со стигмой в отношении ВИЧ-инфицированных". "Сегодня ВИЧ - это не приговор, и очень важно, чтобы человек, у которого эта инфекция диагностирована, проходил лечение и жил обычной жизнью, у него (неё) появлялись здоровые дети, и все было хорошо", - пишет Салагай.

Он считает, что в фильм можно было бы включить информацию об усилиях Минздрава, СПИД-центров и регионов по этой теме. "Это достаточно внушительная работа, которая сегодня по своему объему существенно превосходит то, что делалось еще 5 или, тем более, 10 лет назад. Но это не устраняет тех достоинств фильма, о которых я уже сказал", - пишет замминистра.

Он надеется, что фильм "не создаст у зрителя ощущения "полноты картины" и, скорее, натолкнет на желание получить дополнительную информацию об этой важной проблеме, которая касается каждого".

Ранее бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что термин "эпидемия" для ВИЧ можно будет применять тогда, когда зараженными окажется 1% населения. В настоящее же время им болеет около 1 млн россиян от общего количества - 148 млн. Вместе с тем он отметил, что "это не значит, что мы ничего не должны делать".

Однако глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией, академик РАН Вадим Покровский регулярно бьет тревогу по поводу эпидемии ВИЧ в России: в некоторых регионах (в основном, это Сибирь) количество заразившихся значительно превысило 1%. Кроме того, он отмечает, что около 1 млн заразившихся - это те, кто пришел в больницы, прошел тест. А количество людей, которые не знают о своем ВИЧ-положительном статусе, не проходили тесты или же в принципе не обращаются к врачам, может достигать 1,3-1,5 млн россиян.