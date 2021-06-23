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Власти Крыма допустили выход из эксперимента по курортному сбору

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Республика Крым пока не намерена вводить у себя на территории курортный сбор, сообщила заместитель министра курортов и туризма региона Юлия Мартыненко на рабочем совещании Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

По ее словам, учитывая сложившуюся обстановку, в том числе после серьезных подтоплений, пока на полуострове не намерены вводить курортный сбор. "Если коллеги из других регионов хотят продлевать эксперимент, то мы не против, но, скорее всего, будем инициировать выход из эксперимента", - сказала Мартыненко.

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Она пояснила, почему Крым не стал вводить курортный сбор в 2017 году вместе с другими участниками пилотного проекта. Тогда республика передвинула сроки его введения в рамках действующего федерального закона своим республиканским законом на 2022 год.

"На момент, когда был принят федеральный закон, стали происходить значительные инфраструктурные изменения в части открытия Керченского моста, международного аэропорта "Симферополь", стал меняться турпоток. Мы стали получать большое количество жалоб от туристов и от бизнеса. Существовали репутационные риски. Поэтому нами было принято такое решение", - отметила она.

По ее словам, власти просчитали, сколько ресурсов необходимо на администрирование курортного сбора и сколько средств можно получить в результате его введения, учитывая, что часть бизнеса находится в теневом секторе. "Существовал риск, что турпоток переместится как минимум в теневой сектор, и мы получали сигналы от легального бизнеса, что администрирование будет несопоставимо с учетом тех доходов, которые мы должны были получить по плану от наших операторов курортного сбора", - сказала замминистра.

"Так как бизнес у нас все-таки работает под санкциями, и мы регион дотационный, молодой, было принято решение, что пока вводить этот эксперимент не будем", - заключила Мартыненко.

В 2017 году был принят закон, в соответствии с которым в качестве эксперимента курортный сбор может взиматься в 2018-2022 годах в Краснодарском крае, на Ставрополье, и на Алтае. В Крыму отложили участие в эксперименте. Средства, которые отдыхающие платят за пользование курортной инфраструктурой, идут на развитие курортов.

Ставку сбора определяет сам регион, она не может превышать 100 рублей на человека в сутки. Сбор взимается при заселении в объекты размещения.

Крым Госдума

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