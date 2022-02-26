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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:05

Школы приграничных районов Крыма досрочно уйдут на каникулы

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Власти Крыма перенесли весенние каникулы в школах пяти муниципальных образований на севере полуострова, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи республики.

Отмечается, что в них каникулы начнутся раньше, на следующей неделе.

Учебный процесс остановлен в школах приграничных районов Крыма с 24 февраля, когда началась специальная военная операция на Украине.

Из-за обострения ситуации на границе в регионе действует режим повышенной готовности.

Военная операция на Украине. Хроника

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Фрагменты сбитого самолета в Киеве
Крым

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