Школы приграничных районов Крыма досрочно уйдут на каникулы

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Власти Крыма перенесли весенние каникулы в школах пяти муниципальных образований на севере полуострова, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи республики.

Отмечается, что в них каникулы начнутся раньше, на следующей неделе.

Учебный процесс остановлен в школах приграничных районов Крыма с 24 февраля, когда началась специальная военная операция на Украине.

Из-за обострения ситуации на границе в регионе действует режим повышенной готовности.