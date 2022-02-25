Около сотни материалов об участии в несогласованной акции поступило в суды Петербурга

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Районные суды Петербурга приступили к рассмотрению дел об участии в несогласованной акции 24 февраля, сообщает в пятницу объединенная пресс-служба судов города.

Материалы находятся в Красносельском (37 протоколов), Красногвардейском (18), Московском (20), Дзержинском (2) и Приморском (19) районных судах. Правонарушения квалифицированы по частям 1 и 2 статьи 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка) и части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи уведомления).

Как уточняется, одно из дел по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ уже рассмотрено: правонарушителю назначен арест на пять суток.

Материалы еще продолжают поступать в суды.

Ранее стало известно, что московские суды зарегистрировали около 200 административных материалов в отношении участников прошедшей накануне несогласованной акции в центре Москвы. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда.

Протестные акции после начала на Украине российской спецоперации прошли вечером 24 февраля в Москве, Петербурге и ряде других городов, они сопровождались задержаниями. В четверг пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили о задержании 600 участников несогласованной акции в центре столицы.