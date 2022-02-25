Генпрокуратура предупредила об ответственности за фейки об операции РФ на Украине

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России предупредила об ответственности за распространение фейков о событиях, связанных с проведением специальной операции России по защите ДНР и ЛНР.

"Распространение недостоверной общественно значимой информации влечет за собой ответственность, предусмотренную статьей 13.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в виде административного штрафа", - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Там отметили, что "в случае размещения в сети "Интернет" недостоверной общественно значимой информации, которая создает угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка, общественной безопасности, и других неблагоприятных последствий, Генеральная прокуратура России направляет в Роскомнадзор требование о внесудебной блокировке такой информации".

В надзорном ведомстве уточнили, что "действия органов прокуратуры регламентированы статьей 15.3. Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

"В настоящее время Роскомнадзором на основании требований Генпрокуратуры России принимаются меры по пресечению распространения "фейков" о событиях, связанных с проведением специальной операции России по защите ДНР и ЛНР", - добавили в пресс-службе.