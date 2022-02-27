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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:57

Дуров пригрозил блокировать телеграм-каналы за фейки о ситуации на Украине

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Создатель и руководитель Telegram Павел Дуров заявил, что если в телеграм-каналах будет появляться много дезинформации об украинских событиях, он может ограничить их работу в странах-участницах конфликта.

По его словам, телеграм-каналы все чаще становятся источниками непроверенной информации.

"У нас нет физической возможности проверять все публикации каналов на достоверность, - отметил он. - Призываю пользователей из России и Украины с сомнением относиться к любым данным, которые распространяются в Telegram в данное время".

"Мы не хотим, чтобы Telegram использовался как инструмент, усугубляющий конфликты и разжигающий межнациональную рознь. В случае эскалации ситуации мы рассмотрим возможность частично или полностью ограничить работу Telegram-каналов в вовлеченных странах на время конфликта", - говорится в его заявлении.

26 февраля российское Минобороны заявило, что в соцсетях становится все больше фейков и что Служба безопасности Украины готовит информационные вбросы о происходящем на Украине. В частности, ведомство назвало ложными утверждения "о якобы многотысячных потерях российских военнослужащих, многих сотнях уничтоженной российской бронетехники и авиации".

Роскомнадзор направил десяти российским СМИ требование об удалении фейков о действиях ВС России на Украине и предупредил, что им грозят штрафы до 5 млн рублей.

24 февраля Роскомнадзор предупредил СМИ и информационные ресурсы, что при подготовке материалов о военной спецоперации России, которая началась ранее в тот же день, они обязаны пользоваться информацией только из российских официальных источников.

Хроника 24 – 27 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Павел Дуров Telegram Украина Минобороны Роскомнадзор

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