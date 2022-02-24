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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:44

РКН рекомендовал СМИ освещать спецоперацию в Донбассе по данным официальных источников РФ

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор предупредил средства массовой информации и информационные ресурсы, что при подготовке материалов о специальной операции на востоке Украины они обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ.

Военная операция на Украине

"Роскомнадзор информирует средства массовой информации, информационные ресурсы, что при подготовке своих материалов и публикаций, касающихся проведения специальной операции в связи с ситуацией в Луганской народной республике и Донецкой народной республике, они обязаны использовать информацию и данные, полученные ими только из официальных российских источников", - говорится в сообщении РКН.

Роскомнадзор пояснил, что именно российские официальные информационные источники располагают достоверной и актуальной информацией и распространяют ее.

В ведомстве напомнили, что распространение заведомо ложной информации влечет за собой ответственность, предусмотренную статьёй 13.15 КоАП РФ в виде административного штрафа на сумму до 5 млн рублей.

"За последние часы значительно возросло количество случаев распространения средствами массовой информации и иными информационными ресурсами, осуществляющими свою деятельность в сети "Интернет", непроверенной и недостоверной информации", - отметили в Роскомнадзоре.

В РКН напомнили, что редакции СМИ до выпуска в свет (эфир) материалов согласно статье 49 Закона о СМИ обязаны устанавливать их достоверность.

"Распространение ложной информации в сети "Интернет" повлечет за собой незамедлительную блокировку таких материалов со стороны Роскомнадзора согласно ст. 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"", - говорится в сообщении.

Хроника Военная операция на Украине
Роскомнадзор

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