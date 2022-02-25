Приостановлено членство России в Совете Европы

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Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Комитет министров Совета Европы приостановил членство России в этой организации, сообщил через свою пресс-службу вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой.

"Комитет министров Совета Европы отказался от сотрудничества с Россией, приостановив членство нашей страны в этой организации", - сказал он.

Он осудил это решение, отметив, что без России - самой большой страны Европы - работа Совета Европы теряет смысл.

"Россия останется самой большой европейской страной, без которой никакой Совет Европы просто невозможен и не нужен. Потому что в нем не будет правды", - сказал парламентарий.

Он добавил, что российская делегация была честна и старалась вести диалог до конца. Возобновление диалога, по словам Толстого, будет зависеть от Совета Европы.

"Мы, русские, меняться не собираемся", - добавил депутат.

О запуске процедуры приостановки членства России в Совете Европы ранее сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его словам, это была инициатива Польши и Украины. Толстой отметил, что ранее в пятницу состоялось заседание Постоянного комитета с участием послов Совета Европы и глав делегаций в ПАСЕ, где российская делегация пыталась донести позицию Москвы по ситуации вокруг Украины.

Российская делегация несколько лет не участвовала в сессиях ПАСЕ после того, как в апреле 2014 года была лишена части своих полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Также Россия прекращала платить взносы в Совет Европы. Условием для возобновления выплат Москва ставила восстановление в полном объеме ее полномочий. Возвращение делегации России в ПАСЕ произошло в июне 2019 года.