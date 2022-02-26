Сайт "Ленты.ру" атаковали хакеры

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Главный информационный ресурс медиахолдинга Rambler&Co "Лента.ру" в пятницу подвергся кибератаке, которая была успешно отражена, сообщили в пресс-службе компании.

"Сегодня DDoS-атаке подвергся сайт "Ленты.ру". В результате действий злоумышленников в адрес ресурса было направлено огромное количество нелегитимных запросов, по этой причине сайт некоторое время работал с перебоями. Атака была оперативно пресечена техническими специалистами Rambler&Co. В данный момент доступ полностью восстановлен, но в СМИ фиксируют новые сверхмощные атаки", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

По словам исполнительного директора по медиа Rambler&Co Андрея Цыпера, DDoS-атаки на ресурсы компании в том или ином виде существуют почти всегда.

"Однако в последние часы усилия киберпреступников кратно возросли, мощности работают на грани. По нашему мнению, действия злоумышленников в отношении сайта "Ленты.ру" могут быть связаны с профессиональной деятельностью издания - освещением мировых событий", - сказал он.

В четверг о начале DDos-атаки на свои ресурсы сообщил RT, а в пятницу еще ряд СМИ.

Координационный центр ФСБ назвал критическим уровень угрозы кибератак на РФ.