Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:01

Координационный центр ФСБ назвал критическим уровень угрозы кибератак на РФ

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В Национальном координационном центре по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), созданном по указу руководства ФСБ РФ, оценили угрозу кибератак на российское информационное пространство как критическую.

"Угроза кибератак на российские информационные ресурсы. Уровень угрозы: критический", - говорится в бюллетене Центра за 24 февраля.

Ранее НКЦКИ предупредил об угрозе увеличения интенсивности компьютерных атак на российские информационные ресурсы, в том числе объекты критической информационной инфраструктуры на фоне военной операции России на Украине.

В ночь на пятницу хакеры из группы Anonymous заявили, что объявили "кибервойну" правительству РФ и взяли на себя ответственность за DDoS-атаку на RT.

ФСБ РФ

Новости
Военная операция на Украине

Зеленский заявил, что НАТО не готов принять Украину в альянс

Сбербанк сообщил, что санкции не влияют на сохранность и доступность средств клиентов

Сбербанк сообщил, что санкции не влияют на сохранность и доступность средств клиентов
Военная операция на Украине

Путин и Макрон провели телефонный разговор

Путин и Макрон провели телефонный разговор

Санкции США не отразятся на счетах и вкладах клиентов ВТБ

Самолет Ан-26 упал под Воронежем

Военная операция на Украине

В Сочи создадут временный авиахаб для рейсов из соседних аэропортов

В Сочи создадут временный авиахаб для рейсов из соседних аэропортов

Что произошло за день: четверг, 24 февраля

Аксенов заявил о возможности подачи воды в Крым уже в пятницу

Путин заявил, что партнеры не должны выталкивать РФ из экономической системы

Военная операция на Украине

Путин назвал действия России на Украине вынужденной мерой

Путин назвал действия России на Украине вынужденной мерой
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код