Координационный центр ФСБ назвал критическим уровень угрозы кибератак на РФ

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В Национальном координационном центре по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), созданном по указу руководства ФСБ РФ, оценили угрозу кибератак на российское информационное пространство как критическую.

"Угроза кибератак на российские информационные ресурсы. Уровень угрозы: критический", - говорится в бюллетене Центра за 24 февраля.

Ранее НКЦКИ предупредил об угрозе увеличения интенсивности компьютерных атак на российские информационные ресурсы, в том числе объекты критической информационной инфраструктуры на фоне военной операции России на Украине.

В ночь на пятницу хакеры из группы Anonymous заявили, что объявили "кибервойну" правительству РФ и взяли на себя ответственность за DDoS-атаку на RT.