В "Единой России" заявили об усилении хакерских атак на свои ресурсы

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Ресурсы партии "Единая Россия" подвергаются массированным DDoS-атакам, заявляют в пресс-службе партии.

"Пиковая мощность атак на сайт партии ER.RU достигла 1 гигабита - она зафиксирована с 260 тысяч ip-адресов. Большая часть из них из Украины, Польши и Литвы", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в официальном телеграм-канале партии в воскресенье.

При этом также начались атаки на сетевую инфраструктуру партии, не относящуюся к сайту - на BGP сеть, которая связывает цифровую экосистему партии с интернетом. Также специалисты фиксируют попытки исследования открытых портов и установления версий используемого партией программного обеспечения.

"Это может говорить о подготовке новой атаки", - говорится в сообщении.