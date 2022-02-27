Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:17

В "Единой России" заявили об усилении хакерских атак на свои ресурсы

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Ресурсы партии "Единая Россия" подвергаются массированным DDoS-атакам, заявляют в пресс-службе партии.

"Пиковая мощность атак на сайт партии ER.RU достигла 1 гигабита - она зафиксирована с 260 тысяч ip-адресов. Большая часть из них из Украины, Польши и Литвы", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в официальном телеграм-канале партии в воскресенье.

При этом также начались атаки на сетевую инфраструктуру партии, не относящуюся к сайту - на BGP сеть, которая связывает цифровую экосистему партии с интернетом. Также специалисты фиксируют попытки исследования открытых портов и установления версий используемого партией программного обеспечения.

"Это может говорить о подготовке новой атаки", - говорится в сообщении.

Единая Россия

Новости по теме

Новости

Аэрофлот отменяет все рейсы в Европу

"Аэрофлот" отменил ближайшие рейсы в США

Военная операция на Украине

В ЕС подтвердили намерение заморозить активы ЦБ и ограничить доступ к SWIFT

Что произошло за день: воскресенье, 27 февраля

Военная операция на Украине

BP решила выйти из капитала "Роснефти"

BP решила выйти из капитала "Роснефти"
Военная операция на Украине

Минобороны РФ: есть потери среди российских военных, но украинским подразделениям нанесен больший урон

Минобороны РФ: есть потери среди российских военных, но украинским подразделениям нанесен больший урон

Источник сообщил об отзыве у "Победы" трех Boeing 737 лизингодателем

Источник сообщил об отзыве у "Победы" трех Boeing 737 лизингодателем

Роскомнадзор уведомил "Настоящее время" о блокировке его сайта

Военная операция на Украине

Дуров передумал блокировать телеграм-каналы за фейки о ситуации на Украине

Военная операция на Украине

В Кремле не подтвердили перенос места переговоров с Украиной из Гомельской области

В Кремле не подтвердили перенос места переговоров с Украиной из Гомельской области
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код