Выплаты получили 80% обратившихся за ними в Ростовской области беженцев

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Единовременную материальную помощь получили более 9 тысяч беженцев из Луганской и Донецкой народных республик, прибывших в Ростовскую область, сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

"Это 78,9% от числа обратившихся за выплатой. Специалисты минтруда региона продолжают обработку поступивших заявлений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в пунктах временного размещения на территории региона находятся 6335 беженцев, более 3,2 тысячи из которых - дети.

Власти ДНР и ЛНР 18 февраля организовали выезд населения в Россию из-за обострения вооруженного конфликта. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых.

Региону перевели 5 млрд рублей на выплаты прибывшим из Донбасса - по 10 тысяч рублей каждому. В Ростовской области готовят для беженцев до 20 тыс. мест в оздоровительных лагерях, санаториях.