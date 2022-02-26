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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:53

МЧС РФ сообщило об уменьшении потока беженцев из Донбасса

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Количество беженцев, прибывающих в Ростовскую область из ДНР и ЛНР, снизилось, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области в субботу.

"Об этом на заседании оперштаба в правительстве Ростовской области рассказал заместитель министра МЧС России Анатолий Супруновский. По данным Погрануправления ФСБ России по Ростовской области, за сутки в регион прибыло 4 789 жителей Луганской и Донецкой народных республик", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент на территории 19 субъектов РФ функционируют 252 пункта временного размещения. На пунктах пропуска вынужденных переселенцев продолжают принимать два городка жизнеобеспечения МЧС вместимостью 400 человек.

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Как говорится в сообщении, за сутки двумя железнодорожными составами 881 человек доставлен в Тульскую и Орловскую области.

Власти ДНР и ЛНР 18 февраля организовали выезд населения в Россию из-за обострения вооруженного конфликта. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых.

Ростовской области перевели 5 млрд рублей на выплаты прибывшим из Донбасса - по 10 тысяч рублей каждому. Регион готовит для беженцев до 20 тыс. мест в оздоровительных лагерях, санаториях.

Эвакуация жителей Донбасса в Россию

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Ростовская область Донбасс ДНР ЛНР

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