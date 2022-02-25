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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:03

Число беженцев из Донбасса в РФ превысило 120 тыс. человек

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Численность пересекших границу с Россией беженцев из Донбасса на текущий момент составляет более 120 тысяч человек, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"На сегодняшний день через границу уже перешло более 120 тыс. человек", - сказал Турчак на совещании с региональными отделениями партии по вопросам помощи жителям Донбасса в пятницу.

Накануне утром исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Чуприян сообщал о въехавших в Россию 96 тысячах человек из Донецкой и Луганской народных республик.

Власти ДНР и ЛНР 18 февраля организовали эвакуацию населения в Россию из-за обострения вооруженного конфликта. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых людей.

Россия Донбасс ДНР ЛНР

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