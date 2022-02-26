РКН направил 10 СМИ требования удалить фейки о событиях на Украине

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) направил десяти российским СМИ требование об удалении фейков о действиях Вооруженных сил РФ на территории Украины и начал административное расследование этих фактов, предупредив об ответственности в виде штрафов в размере до 5 млн рублей, сообщили в ведомстве.

"В соответствии с требованием Генеральной прокуратуры РФ Роскомнадзор направил уведомления о необходимости ограничения доступа к недостоверной информации в адрес ресурсов "Эхо Москвы", "ИноСМИ", "Медиазона" (признана СМИ-иноагентом), "New Times", "Дождь" (признан СМИ-иноагентом), "Свободная Пресса", "Крым.Реалии" (признан СМИ-иноагентом), "Новая Газета", "Журналист" (признан СМИ-иноагентом), "Лениздат"", - говорится в сообщении РКН.

По данным ведомства, "на указанных ресурсах под видом достоверных сообщений размещена недостоверная общественно значимая не соответствующая действительности информация об обстрелах ВС РФ украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий российской армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны".

"В случае неудаления упомянутой недостоверной информации, доступ к этим ресурсам будет ограничен согласно ст. 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"",- сообщили в РКН.

РКН также приступил к проведению административных расследований по факту распространения недостоверной общественно значимой информации перечисленными СМИ. "Это правонарушение влечет за собой ответственность, предусмотренную статьёй 13.15 КоАП РФ в виде административного штрафа на сумму до 5 млн рублей", - сказано в сообщении.

24 февраля Роскомнадзор предупредил СМИ и информационные ресурсы, что при подготовке материалов о военной спецоперации России, которая началась ранее в тот же день, они обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ.

В РКН напомнили, что редакции СМИ до выпуска в свет (эфир) материалов согласно статье 49 Закона о СМИ обязаны устанавливать их достоверность.