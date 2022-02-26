В Минобороны РФ заявили о росте фейков в соцсетях об операции на Украине

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что будут на регулярной основе сообщать достоверную информацию о проведении операции на Украине.

Военное ведомство утверждает, что "продолжит регулярно доводить только достоверную информацию о ходе проведения российскими Вооруженными силами специальной военной операции".

"Мы предупреждали все средства массовой информации о том, что нам достоверно известно о готовящихся СБУ (Службы безопасности Украины) информационных вбросах и призывали быть предельно внимательными", - отмечается в сообщении.

"По мере успешного выполнения российскими Вооруженными силами боевых задач в ходе специальной военной операции, констатируем нарастание количества истеричных фейков и откровенной дезинформации, распространяемой "диванными войсками Украины" в социальных сетях", - говорится в заявлении.

В частности, в заявлении говорится, что "публикуются самые откровенные украинские фальшивки и о якобы многотысячных потерях российских военнослужащих, многих сотнях уничтоженной российской бронетехники и авиации".

В Минобороны РФ заявили, что это "не соответствует даже биту реальной информации о происходящем".

"Целями распространения фейков, как и в прежние годы: во время контртеррористической операции на юге России, в ходе принуждения Грузии к миру, борьбы с международным терроризмом в Сирии, являются попытки любыми способами дискредитировать российские Вооруженные силы", - говорится в заявлении.

"Призываем все редакции СМИ быть бдительными и не становиться слепыми жертвами западных кураторов информационного давления на нашу страну", - отмечается в заявлении военного ведомства РФ.

Ранее Роскомнадзор направил десяти российским СМИ требование об удалении фейков о действиях Вооруженных сил РФ на территории Украины и начал административное расследование этих фактов, предупредив об ответственности в виде штрафов в размере до 5 млн рублей.

24 февраля Роскомнадзор предупредил СМИ и информационные ресурсы, что при подготовке материалов о военной спецоперации России, которая началась ранее в тот же день, они обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ.

В РКН напомнили, что редакции СМИ до выпуска в свет (эфир) материалов согласно статье 49 Закона о СМИ обязаны устанавливать их достоверность.