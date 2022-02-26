Медведев не исключил национализации имущества лиц с регистрацией в США и ЕС

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Россия будет отвечать симметрично в случае реализации угроз Запада по аресту средств всех россиян за рубежом, также будут арестовываться средства иностранцев и иностранных компаний в РФ по страновому принципу, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он также не исключил национализации имущества лиц, имеющих регистрацию в недружественных юрисдикциях, например, в США или странах ЕС.

Медведев, в отношении которого были введены санкции, прокомментировал новые ограничения, введенные в отношении России и руководства страны, на своей странице во "ВКонтакте".

"Ещё пугают арестом денег российских граждан и российских компаний за рубежом. Просто всех, без всяких санкций. Сплошняком. Типа назло. А вот на такое надо будет отвечать вполне симметрично. Арестом средств иностранцев и иностранных компаний в России по страновому принципу. А может, и национализацией имущества тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях. Типа США, государств ЕС и ряда подпевающих государств англосаксонского мира, которые примут в этом участие", - отметил замглавы Совбеза РФ.

И добавил: "Благо опыт богатый и закон есть у нас на эту тему. Строгий. Так что все интересное только начинается..."