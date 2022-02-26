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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

В Кремле заверили, что заблаговременно готовились к введенным западным санкциям

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал прогнозируемыми большинство санкций, принятых в отношении РФ за последние время.

"Санкции весьма серьезные - волны санкций, которые последовали за прошедшие несколько дней. Мы также серьезно и заблаговременно к ним готовились. Поэтому они в основе своей прогнозируемые", - сказал Песков журналистам в субботу.

По словам Пескова, "сейчас потребуется дополнительный анализ, координация работы по линии соответствующих ведомств".

"Разумеется, незамедлительно принимаются меры для минимизации ущерба от этих санкций, для бесперебойного функционирования всех отраслей и систем нашей экономики. Все возможности и потенциал для этого есть. Он был заранее создан и подготовлен для таких ситуаций. Далее потребуется анализ, чтобы выработать ответные меры, такие, которые наилучшим образом будут соответствовать нашим интересам", - добавил он.

Украина Россия Дмитрий Песков

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