ВГТРК, Первый канал и Радио дом "Останкино" приостановят свое членство в ЕВС

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Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Первый канал, ВГТРК и Радио дом "Останкино" решили приостановить членство в Европейском вещательном союзе (ЕВС), говорится в совместном заявлении компаний.

"Первый канал, ВГТРК и Радио дом Останкино объявляют о выходе из Европейского Вещательного Союза в качестве ответной меры на отстранение России от участия в конкурсе песни "Евровидение-2022", которое мы расцениваем как неуместное политическое жертвоприношение на музыкальном форуме, который всегда подчеркивал свой неполитический статус", - отмечается в заявлении.

Подчеркивается, что отстранение России - последнее, но далеко не первое из подобных решений, связанных с "Евровидением".

"Так в 2016 году победу одержала песня "1944", являющаяся открытым политическим манифестом. При этом спустя несколько лет организаторы конкурса дисквалифицировали Беларусь ("Я научу тебя"), сославшись как раз на политику", - говорится в заявлении.

Отмечается, что "это лишь два примера из длинной череды подобных, когда к толкованию термина "политика" организаторы конкурса подходили необъективно и избирательно".

"Исполняя волю Евросоюза, при том что половина членов ЕВС в него не входит", - уточняется в заявлении.

"К сожалению, ЕВС превратилось в клуб, участники которого находятся в неравных условиях. И мы считаем для себя невозможным оставаться в нем и дальше", - заключили компании.

Заявление подписали гендиректор Первого канала Константин Эрнст, генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, генеральный директор Российского музыкального телерадиоцентра Ирина Герасимова.