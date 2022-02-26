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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:16

ВГТРК, Первый канал и Радио дом "Останкино" приостановят свое членство в ЕВС

ВГТРК, Первый канал и Радио дом "Останкино" приостановят свое членство в ЕВС
Фото: Harold Cunningham/Getty Images

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Первый канал, ВГТРК и Радио дом "Останкино" решили приостановить членство в Европейском вещательном союзе (ЕВС), говорится в совместном заявлении компаний.

"Первый канал, ВГТРК и Радио дом Останкино объявляют о выходе из Европейского Вещательного Союза в качестве ответной меры на отстранение России от участия в конкурсе песни "Евровидение-2022", которое мы расцениваем как неуместное политическое жертвоприношение на музыкальном форуме, который всегда подчеркивал свой неполитический статус", - отмечается в заявлении.

Подчеркивается, что отстранение России - последнее, но далеко не первое из подобных решений, связанных с "Евровидением".

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"Так в 2016 году победу одержала песня "1944", являющаяся открытым политическим манифестом. При этом спустя несколько лет организаторы конкурса дисквалифицировали Беларусь ("Я научу тебя"), сославшись как раз на политику", - говорится в заявлении.

Отмечается, что "это лишь два примера из длинной череды подобных, когда к толкованию термина "политика" организаторы конкурса подходили необъективно и избирательно".

"Исполняя волю Евросоюза, при том что половина членов ЕВС в него не входит", - уточняется в заявлении.

"К сожалению, ЕВС превратилось в клуб, участники которого находятся в неравных условиях. И мы считаем для себя невозможным оставаться в нем и дальше", - заключили компании.

Заявление подписали гендиректор Первого канала Константин Эрнст, генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, генеральный директор Российского музыкального телерадиоцентра Ирина Герасимова.

ВГТРК Первый канал Радио дом "Останкино" Европейский вещательный союз Евровидение-2022

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