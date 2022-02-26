Что произошло за день: суббота, 26 февраля

Ракетный удар по жилому дому в Киеве, закрытие неба РФ для ряда стран и очередные запреты российским спортсменам

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ВС РФ уничтожили 821 объект военной инфраструктуры Украины. В Минобороны заверили, что огонь ведется только по военным целям. Мелитополь взят под полный контроль российскими силами, ВМФ РФ уничтожил восемь украинских военных катеров.

- В Минобороны опровергли причастность РФ к ракетному удару по жилому дому в Киеве. Ранее в соцсетях появились кадры с разрушениями многоэтажного дома на проспекте Лобановского. По словам источника в ведомстве, в дом попала украинская зенитная ракета.

- Силы ДНР и ЛНР продвинулись вглубь украинской территории. Сегодня войска ЛНР продвинулись на глубину до 46 км, овладев населенными пунктами Счастье и Муратово. Группировка войск ДНР - еще на 10 км, взяв Старогнатовку, Октябрьскую и Павлополь.

- Россия закрыла воздушное пространство для авиакомпаний Болгарии, Польши, Чехии. Решение было принято в качестве ответной меры: ранее авиационные власти этих стран ввели аналогичные запреты. Позже к ним присоединилась и Румыния. Ограничения уже затронули российских чиновников: самолет председателя Госдумы на пути с Кубы не получил разрешения на пролет над Швецией и Финляндией.

- В Турции не подтвердили закрытие Босфора для военных кораблей РФ. Ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Реджепа Эрдогана за якобы введенный им запрет на проход российских военных кораблей в Черное море. Посольство РФ в Турции сообщило, что не получало от Анкары никаких уведомлений.

- Первый канал, ВГТРК и Радио дом "Останкино" решили приостановить членство в Европейском вещательном союзе. Они назвали это ответной мерой на отстранение России от участия в конкурсе "Евровидение-2022".

- Биатлонистам России и Белоруссии запретили выступать под своими флагами на соревнованиях под эгидой IBU. Им будет разрешено участвовать в этих стартах, но лишь в качестве нейтральных спортсменов. Союз биатлонистов РФ решил отказаться от участия в этих соревнованиях.