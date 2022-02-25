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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:49

Кадыров в Грозном проверил боеготовность 12 тысяч силовиков

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В Грозном состоялась проверка боеготовности личного состава силовых структур Чечни, в построении приняли участие больше 12 тысяч военных, сообщил ЧГТРК "Грозный".

К военным обратился глава республики Рамзан Кадыров.

"Он отметил, что военнослужащие ЧР готовы выполнить любой приказ президента страны", - говорится в сообщении.

Утром 24 февраля президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе.

Военная операция на Украине. Хроника

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Фрагменты сбитого самолета в КиевеПоврежденный автомобиль в МариуполеРазрушенный дом в КиевеЖенщина в поврежденном доме в Горловке (ДНР)24 февраля. Последствия ракетных ударов под Мариуполем.24 февраля. Последствия обстрела города Ясиноватая (ДНР).24 февраля. Жители Киева прячутся в подвалах.24 февраля. Последствия обстрелов в Харькове.
Фрагменты сбитого самолета в Киеве
Хроника 24 – 25 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Чечня Рамзан Кадыров Владимир Путин Украина Грозный

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