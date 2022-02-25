Кадыров в Грозном проверил боеготовность 12 тысяч силовиков

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В Грозном состоялась проверка боеготовности личного состава силовых структур Чечни, в построении приняли участие больше 12 тысяч военных, сообщил ЧГТРК "Грозный".

К военным обратился глава республики Рамзан Кадыров.

"Он отметил, что военнослужащие ЧР готовы выполнить любой приказ президента страны", - говорится в сообщении.

Утром 24 февраля президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе.