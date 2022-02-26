После отказа Киева от переговоров военным РФ приказали развивать наступление

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные подтвердили, что накануне приостанавливали ход специальной операции после заявлений Киева о готовности к переговорам.

"Вчера после заявлений киевского режима о готовности к переговорам, активные боевые действия на основных направлениях операции были приостановлены",- заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"После того, как украинская сторона отказалась от переговорного процесса, сегодня всем подразделениям был отдан приказ о развитии наступления на всех направлениях в соответствии с планом проведения операции", - сказал он на брифинге в субботу.