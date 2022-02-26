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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Песков сообщил об отказе Украины от переговоров и возобновлении военной операции

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Продвижение российских войск в рамках спецоперации на Украине продолжилось в субботу после отказа Киева от переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Поскольку, по сути, украинская сторона отказалась от переговоров, сегодня днем возобновилось продвижение основных российских сил в соответствии с планом проведения операции", - сообщил он журналистам.

Песков также сообщил, что продвижение войск было приостановлено накануне приказом верховного главнокомандующего.

"Вчера днем в связи с ожидавшимися переговорами с украинским руководством верховный главнокомандующий президент России отдал приказ о приостановке продвижения основных сил российских войск", - сказал он, заметив, что при этом в ряде случаев боевые действия продолжались и имели место столкновения с группами националистов.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине утром 24 февраля.

Военная операция на Украине. Хроника

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Хроника 24 – 26 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
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