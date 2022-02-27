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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:48

Сайт "Роскосмоса" вновь недоступен из-за атаки

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Массированная DDoS-атака проводится на сайт "Роскосмоса", он недоступен для посещения, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Массированная DDoS-атака с различных IP-адресов проводится на сайт "Роскосмоса". В настоящее время он недоступен для посещения", - заявили в пресс-службе.

Накануне в пресс-службе "Роскосмоса" также сообщали, что сайт госкорпорации подвергся DDoS-атаке с иностранных серверов. По информации "Роскосмоса", DDoS-атака на сайт организации была организована из Львова.

"DDoS-атака на сайт "Роскосмоса" была организована из Львова и велась с помощью сети ботов, располагавшихся на серверах в разных государствах мира. Технические специалисты смогли определить конкретного исполнителя атаки. Данные о нем будут переданы компетентным органам", - говорилось в сообщении в телеграм-канале госкорпорации.

Роскосмос

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