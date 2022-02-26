Сайт "Роскосмоса" подвергся DDoS-атаке с иностранных серверов

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Сайт "Роскосмоса" подвергся DDoS-атаке с иностранных серверов, сообщила пресс-служба госкорпорации в субботу.

"Сайт Роскосмоса ночью подвергается DDoS-атаке с иностранных серверов. Технические специалисты проводят необходимые меры по нейтрализации атаки. В связи со сложившейся ситуацией время загрузки страниц сайта может быть увеличено", - говорится в сообщении.

На днях сообщалось о DDoS-атаках на сайт Кремля и правительства РФ. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эти сообщения.

Ранее в "Роскосмосе" сообщили о блокировке страницы главы госкорпорации Дмитрия Рогозина в социальной сети Facebook.

Кроме этого о введении санкций в отношении российской космической отрасли сообщали в США и Евросоюзе. В ответ на европейские санкции Рогозин объявил о прекращении запусков ракет "Союз" с космодрома Куру во французской Гвиане и отзыве оттуда российских специалистов.