"Роскосмос" заявил, что DDoS-атаку на его сайт организовали во Львове

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В "Роскосмосе" заявляют, что DDoS-атака на сайт госкорпорации была организована из Львова, данные об исполнителе будут переданы компетентным органам.

"DDoS-атака на сайт "Роскосмоса" была организована из Львова и велась с помощью сети ботов, располагавшихся на серверах в разных государствах мира. Технические специалисты смогли определить конкретного исполнителя атаки. Данные о нем будут переданы компетентным органам", - говорится в сообщении в телеграм-канале госкорпорации.

Ранее в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили, что сайт госкорпорации подвергся DDoS-атаке с иностранных серверов, время загрузки страниц может быть увеличено.

"Сайт Роскосмоса ночью подвергается DDoS-атаке с иностранных серверов. Технические специалисты проводят необходимые меры по нейтрализации атаки. В связи со сложившейся ситуацией время загрузки страниц сайта может быть увеличено", - говорится в сообщении.

На днях сообщалось о DDoS-атаках на сайт Кремля и правительства РФ. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эти сообщения.

Ранее в "Роскосмосе" сообщили о блокировке страницы главы госкорпорации Дмитрия Рогозина в социальной сети Facebook. Кроме этого, о введении санкций в отношении российской космической отрасли сообщали в США и Евросоюзе. В ответ на европейские санкции Рогозин объявил о прекращении запусков ракет "Союз" с космодрома Куру во французской Гвиане и отзыве оттуда российских специалистов.