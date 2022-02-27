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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

ФСБ предотвратила теракт в Калужской области

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщает о предотвращении теракта в Калужской области, планировавший преступление задержан, он признался в связях с запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство" (ИГ).

Теракт был предотвращен "на одном из объектов и в отношении сотрудников правоохранительных органов Калужской области", сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы. В результате задержан гражданин одной из среднеазиатских стран, который готовил теракт по указанию боевиков ИГ, заявили в ЦОС.

По данным ФСБ, в тайнике в непосредственной близости от арендованного задержанным места проживания изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, взрывчатые вещества и поражающие элементы.

В мобильном телефоне задержанного обнаружена переписка с членами террористических структур, "изобличающая его преступные намерения".

"Задержанный дал признательные показания. Принимается процессуальное решение", - заявили в ЦОС.

ФСБ Калужская область

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