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ФСБ предотвратила ряд терактов в образовательных учреждениях в РФ

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников заявил о предотвращении ряда террористических преступлений в регионах РФ.

"В своем выступлении председатель НАК отметил, что за последнее время на объектах образования предотвращен ряд преступлений террористической направленности, часть из которых готовили члены ячеек международных террористических организаций в Москве, Крыму, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае и Тверской области", - говорится в сообщении НАК, распространенном по итогам заседания комитета.

В НАК отметили, что к подготовке большинства из них имели отношение сторонники деструктивной идеологии, известной как "Колумбайн" (движение признано в РФ террористическим и запрещено).

"В этих условиях органами власти и антитеррористическими комиссиями принимаются необходимые меры, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности образовательных организаций. Оперативными штабами в субъектах Российской Федерации проводятся учения и тренировки, при координирующей роли НАК осуществляются иные мероприятия по усилению взаимодействия силовых структур", - заявили в комитете.

Особое внимание, пояснили там, уделяется подготовке персонала и охраны к практическим действиям при угрозе совершения теракта в различных формах, а также повышению персональной ответственности соответствующих руководителей за организацию этой работы.

Хроника 03 февраля 2014 года – 08 февраля 2022 годаНападения в школах и вузах
ФСБ НАК Александр Бортников

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