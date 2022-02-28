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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

Песков заявил, что изменение режима сил сдерживания последовало после слов МИД Британии

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Решение президента РФ Владимира Путина о переводе сил сдерживания на особый режим боевого дежурства последовало, в частности, после заявлений главы МИД Великобритании. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Были высказывания разных представителей на разных уровнях о возможных конфликтных ситуациях и даже коллизиях и столкновениях между НАТО и РФ. Считаем такие высказывания абсолютно неприемлемыми. Я не буду называть авторов этих высказываний, хотя это было министр иностранных дел Великобритании", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

27 февраля президент РФ Владимир Путин приказал начальнику Генштаба ВС России Валерию Герасимову и главе Минобороны Сергею Шойгу перевести российские силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства.

На сайте Минобороны сообщается, что стратегические силы сдерживания – "основа боевой мощи ВС РФ, предназначенные для сдерживания агрессии против РФ и её союзников, а также разгрома агрессора в войне с применением различных видов оружия, в т.ч. ядерного".

Стратегические силы сдерживания включают в себя Стратегические наступательные силы (СНС) и Стратегические оборонительные силы (СОС).

Основу СНС, оснащенных ракетными и авиационными комплексами межконтинентальной дальности, составляют стратегические ядерные силы, в которые входят Ракетные войска стратегического назначения.

В состав СНС также входят стратегические неядерные силы как силы двойного назначения – соединения и части стратегических и дальних бомбардировщиков, а также подводные лодки, надводные корабли и морская ракетоносная авиация ВМФ с обычным высокоточным оружием большой дальности.

Основу СОС составляют боеготовые силы и средства ракетно-космической обороны, включающие в себя систему предупреждения о ракетном нападении, систему контроля космического пространства, противоракетной обороны и противокосмической обороны. В состав СОС также входит часть боеготовых сил и средств противовоздушной обороны, говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Украина РФ Владимир Путин Дмитрий Песков

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