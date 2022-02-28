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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Люксембург поставит Украине 100 противотанковых средств и патроны

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Люксембург предоставит Украине оружие и боеприпасы, пообещал вице-премьер-министр страны Франсуа Бауш.

"Правительство Люксембурга после предложения Управления обороны и Армии Люксембурга решило поставить 100 противотанковых средств, 20 тысяч патронов, джипы и палатки для Украины", - написал он в твиттере.

Днем ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что страны ЕС договорились поставить Украине оружие, в том числе летальное, на сумму 450 млн евро.

В тот же день было объявлено, что Швеция направит Вооруженным силам Украины. Она включает в себя 135 тысяч полевых пайков, 5 тысяч шлемов, 5 тысяч бронежилетов и 5 тысяч единиц противотанкового оружия.

Госсовет Финляндии разрешил Эстонии поставить Киеву 122-мм гаубицы, а от самой Финляндии - 2 тысячи бронежилетов, 2 тысячи касок, 100 носилок и средства первой помощи. До сих пор Финляндия ограничивалась оказанием лишь гуманитарной и финансовой помощи Украине. Поставка гаубиц стала возможной после того, как Германия разрешила реэкспорт своего оружия на Украину.

Бельгия поставит Украине 3 тысячи винтовок и 200 единиц противотанковых средств. Дания пообещала передать Украине безвозмездно 2,7 тысячи противотанковых систем.

Военная операция на Украине. Хроника

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Жители города Львов на железнодорожном вокзале
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