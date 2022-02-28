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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Россия запретила полеты авиакомпаниям из 36 стран мира

Россия запретила полеты авиакомпаниям из 36 стран мира
Фото: АР/ТАСС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - РФ ограничивает полеты авиакомпаниям 36 стран мира, сообщили в Росавиации.

"В соответствии с нормами международного права, в качестве ответной меры на запрет европейских государств на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России, введено ограничение на выполнение полетов авиаперевозчиков 36 государств", - сказано в сообщении.

Речь идет о следующих государствах: Австрия, Албания, Ангилья (заморская территория Британии), Бельгия, Болгария, Британские Виргинские острова, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дания (в том числе Гренландия, Фарерские острова и территориальное море), Джерси, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская республика, Швеция, Эстония.

Полеты из указанных стран могут быть выполнены по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России, отметили в ведомстве.

Ранее в понедельник сообщалось, что ЕС утвердил решение о закрытии воздушного пространства союза для воздушных судов, зарегистрированных в России, а также транспорта, который принадлежит или зафрахтован российским юридическим или физическим лицом.

Накануне о закрытии воздушного пространства для российских авиалиний заявили канадские власти.

Росавиация

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