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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:57

Канада и Испания закрыли свое воздушное пространство для самолетов РФ

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Власти Канады в воскресенье закрыли канадское воздушное пространство для самолетов российских авиалиний, заявил министр транспорта страны Омар Альгабра.

"С этого момента воздушное пространство Канады закрыто для всех российских операторов воздушных судов", - написал он в твиттере.

Испания также приняла решение закрыть свое авиапространство для самолетов РФ, сообщают западные СМИ со ссылкой на испанское министерство транспорта.

Ранее в воскресенье такие же решения приняли власти Италии, Нидерландов, Норвегии, Франции, Бельгии, Дании, Исландии, Ирландии, Швеции и Германии. В минувшую пятницу Великобритания объявила об аналогичном шаге.

Канада Испания

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