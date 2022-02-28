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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:32

АТОР сообщил о падении продаж туров за рубеж на 70% за неделю

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Объемы бронирований пакетных туров за рубеж у российских туркомпаний за неделю сократились в 3,5 раза, по России - вдвое, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"По агрегированным данным туроператоров, которые изучила Аналитическая служба АТОР, объемы бронирований пакетных туров за рубеж сократились в 3,5 раза, туров по России - в 2 раза. Это то же самое, что было в начале пандемии коронавируса два года назад", - говорится в сообщении.

По данным АТОР, продажи туров в понедельник 28 февраля у многопрофильных туроператоров, в структуре продаж которых львиную долю занимают зарубежные направления, бронирования турпакетов сократились за неделю (по сравнению с понедельником 21 февраля) до 3,5 раз (-72%).

Отмечается, что россияне сейчас в основном бронируют на очень небольшую глубину, продажи лета из-за общей неопределенности затормозились даже по открытым странам.

"Заявки на аннуляции поступают в основном по закрытым из-за санкций ЕС направлениям. Условия аннуляции по закрытым направлениям сейчас имеют свои особенности у каждого из туроператоров, но, как правило, при отмене собственных полетных программ возвраты идут без удержания фактически понесенных расходов, предлагается депозит или перенос на открытое направления. По турам с перелетами на регулярных рейсах - возврат в соответствии с правилами авиакомпании или перенос на открытое направление, а также депозит", - говорится в сообщении.

АТОР сообщает, что туры по открытым зарубежным направлениям туристы аннулируют неактивно и в основном на ближайшие даты. Добавляется, что уверенности туристам добавило сегодняшнее заявление Ростуризма по Турции и Египту, власти которых не планируют вводить запрет на въезд россиян.

Ассоциация также сообщает, что в сегменте внутреннего туризма продажи за неделю у туроператоров упали до 50%. При этом, как отмечают участники рынка, падение, хотя и пришлось в основном на мартовские и апрельские туры, лето было также затронуто.

"Туроператоры отмечают, что если к наступлению активного летнего сезона ситуация с конфликтом на Украине не стабилизируется, из-за территориальной близости к Украине туризм в Крыму пострадает сильнее, чем более удаленный от неспокойной зоны Краснодарский край", - отмечается в сообщении.

АТОР добавляет, что аннуляции туров на российские курорты в основном затрагивают только самые ближайшие даты и практически только по регионам с закрытыми аэропортами.

"При этом даже туры с вылетами после 2 марта (объявленная ныне конечная дата закрытия южных аэропортов) туристы часто стараются сохранять. Аннуляции лета на юге России единичны - туристы ждут ясности и не делают резких движений", - говорится в сообщении.

АТОР Россия

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