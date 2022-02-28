Туроператоры в РФ остановили продажу туров на Карибы и в Латинскую Америку

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Российские туроператоры приостановили продажу туров в Доминикану, Мексику, Венесуэлу и на Кубу, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"В системах бронирования туроператоров вечером в воскресенье стали недоступны туры на все даты, начиная с 28 февраля, в Доминикану, Мексику, Венесуэлу и на Кубу. Поиск туров на мартовские даты в системах бронирования показывает отсутствие рейсов на выбранные даты при попытке приобрести тур онлайн", - говорится в сообщении.

АТОР сообщает, что трансатлантические перелеты прекращаются одними из первых после Европы. В частности, "Аэрофлот" отменил рейсы в США и Мексику, недоступны рейсы в Гавану до конца марта. Авиакомпания AZUR air объявила об отмене рейсов в Доминикану, на Кубу и Мексику.

"Скорее всего, скоро это же сделают Nordwind и Royal Flight, и по всем карибским направлениям будут планироваться с завтрашнего дня только вывозные рейсы", - говорится в сообщении.

АТОР отмечает, что, по мнению экспертов рынка, помимо рисков изъятия воздушных судов из-за санкций, решение было принято из-за времени облета.

"На Кубе нашим самолетам ничего не грозит, но с учетом закрытия воздушного пространства стран Скандинавии и Канады любой рейс туда становится сложным, доступным не для всех самолетов, а главное - фантастически дорогим", - подчеркивается в сообщении.

Многие государства, в том числе страны ЕС и Канада, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов в ответ на военную операцию РФ на Украине.