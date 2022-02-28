В РФ занялись вопросом возвращения россиян из стран ЕС, закрывших авиасообщение

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Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Россия работает над возвращением граждан из стран ЕС, закрывших авиасообщение, сообщил замглавы МИД Евгений Иванов.

"Прорабатывается. Есть поручение правительства на этот счет, занимается министерство транспорта, Ростуризм, министерство иностранных дел, работа ведется", - сказал Иванов в понедельник журналистам.

Накануне Росавиация, МИД и Ростуризм в совместном заявлении сообщили, что намерены организовать вывоз россиян из Европы.

"В настоящее время в связи с частичным закрытием воздушного пространства, а также с сохраняющимися ограничениями в некоторых российских аэропортах, у граждан России, находящихся за рубежом, могут возникать сложности с возращением домой. В этом случае необходимо держать связь с туроператором или перевозчиком, и в обязательном порядке зарегистрироваться в мобильном приложении "Зарубежный Помощник" МИД России", - отмечалось в совместном заявлении.

После уточнения требуемых провозных объемов будет сформирован график.

"Российские авиакомпании готовы выполнить свои обязательства перед пассажирами и доставить их домой, при условии гибких подходов и конструктивных решений авиационных властей европейских стран по данному вопросу", - сообщили российские власти.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), за рубежом сейчас находятся порядка 150 тыс. российских туристов, которые не могут вернуться в Россию из-за санкций, введенных против России. Среди них - закрытие воздушного пространства Евросоюза и некоторых других стран для пролета российских самолетов.