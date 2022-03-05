Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:59

В Ставропольском крае ввели режим повышенной готовности в связи с прибытием беженцев

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Режим повышенной готовности для органов управления и чрезвычайных служб введен в Ставропольском крае в связи с прибытием беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации региона.

"Ввести до особого распоряжения режим повышенной готовности для органов управления и сил Ставропольской краевой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - говорится в распоряжении губернатора региона Владимира Владимирова.

Правительство Ставрополья организует временное размещение граждан, вынужденно покинувших ДНР и ЛНР, говорится в документе.

Ранее со ссылкой на данные Владимирова сообщалось, что сейчас в регионе находятся порядка 300 беженцев. Вице-премьер правительства региона Владимир Ситников отмечал, что в Ставропольском крае при необходимости развернут 22 пункта временного размещения беженцев.

С 18 февраля власти ДНР и ЛНР организовали эвакуацию женщин, детей и пожилых граждан в Россию из-за обострения вооруженного конфликта. Беженцев принимает Ростовская область, частично перенаправляя их в другие регионы РФ.

Эвакуация жителей Донбасса в Россию

13
Ставропольский край ДНР ЛНР

Новости по теме

Новости

Samsung объявила о приостановке поставок продукции в Россию

CNN решила прекратить вещание в России

Bloomberg приостановит работу своих журналистов в России

Торговые сети РФ смогут ограничивать продажи в одни руки социально значимых товаров

Торговые сети РФ смогут ограничивать продажи в одни руки социально значимых товаров

Роскомнадзор сообщил о блокировке Twitter в России

Роскомнадзор сообщил о блокировке Twitter в России
Военная операция на Украине

Путин подписал закон об аресте активов иностранцев, посягающих на права россиян

Путин подписал закон об аресте активов иностранцев, посягающих на права россиян

Роскомнадзор решил заблокировать Facebook в России

Что произошло за день: пятница, 4 марта

Минсельхоз и бизнес договорились о поставках сахара в "исторических объемах"

Минсельхоз и бизнес договорились о поставках сахара в "исторических объемах"

"Би-би-си" приостановила работу своих сотрудников в РФ

"Би-би-си" приостановила работу своих сотрудников в РФ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код