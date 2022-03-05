В Ставропольском крае ввели режим повышенной готовности в связи с прибытием беженцев

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Режим повышенной готовности для органов управления и чрезвычайных служб введен в Ставропольском крае в связи с прибытием беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации региона.

"Ввести до особого распоряжения режим повышенной готовности для органов управления и сил Ставропольской краевой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - говорится в распоряжении губернатора региона Владимира Владимирова.

Правительство Ставрополья организует временное размещение граждан, вынужденно покинувших ДНР и ЛНР, говорится в документе.

Ранее со ссылкой на данные Владимирова сообщалось, что сейчас в регионе находятся порядка 300 беженцев. Вице-премьер правительства региона Владимир Ситников отмечал, что в Ставропольском крае при необходимости развернут 22 пункта временного размещения беженцев.

С 18 февраля власти ДНР и ЛНР организовали эвакуацию женщин, детей и пожилых граждан в Россию из-за обострения вооруженного конфликта. Беженцев принимает Ростовская область, частично перенаправляя их в другие регионы РФ.