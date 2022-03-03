Губернатор Ставрополья заявил, что продуктов в регионе хватит на полгода

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - У Ставропольского края есть запасы продовольствия, власти это контролируют, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в ходе "Прямой линии" с земляками.

"Первое, что мы контролируем и что мы взяли на жесточайший контроль - наличие запасов на складах продуктов питания. Сейчас могу всех успокоить - на полгода у нас на складах и на наших распредбазах имеются продукты, здесь переживать не о чем", - сказал Владимиров.

Он добавил, что цены на продукты резко не выросли, но рост все же виден.

"Встречался с бизнесом (с бизнес-сообществом региона - ИФ), разговаривали. Все вопросы беру на контроль, будем отрабатывать с федеральным правительством, антимонопольной службой, чтобы никто на этой ситуации не смог наживаться", - подчеркнул губернатор.