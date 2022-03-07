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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

Более 6 тыс. жителей Донбасса пересекли границу с РФ за сутки в Ростовской области

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В Ростовскую область за сутки прибыли более шести тысяч жителей ЛНР и ДНР, сообщает в понедельник пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по региону.

"За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло свыше 6 тыс. граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, по последним данным, в регион с 18 февраля из ДНР и ЛНР прибыло более 149 тысяч человек. В 96 пунктах временного размещения в области сейчас находятся 6 357 человек, в том числе 3 244 ребенка.

В другие субъекты страны из региона отправлено почти 13 тыс. человек, в том числе более 6 тыс. детей.

Эвакуация жителей Донбасса в Россию

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Ростовская область Донбасс ЛНР ДНР

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