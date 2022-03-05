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Генпрокуратура направила в суд дело журналиста Сафронова

Генпрокуратура направила в суд дело журналиста Сафронова
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о госизмене в отношении журналиста Ивана Сафронова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Сафронов обвиняется в двух преступлениях по ст. 275 УК РФ, заявили в Генпрокуратуре. Как пояснили в ведомстве, дело направлено в Мосгорсуд для рассмотрения по существу.

Сафронову вменяется госизмена в форме шпионажа, в том числе в соучастии с другим лицом.

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"Следствием установлены и документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова", - отметили в Генпрокуратуре.

По данным следствия, собранные сведения Сафронов "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами - участниками блока НАТО против безопасности Российской Федерации".

Госизмену Сафронов совершал за вознаграждение, а также с использованием методов шифрования, установило следствие.

Дело Сафронова

Сафронов, остающийся в должности советника генерального директора "Роскосмоса" по информационной политике, был задержан 7 июля 2020 года и по решению суда отправлен под арест.

По данным защиты, согласно фабуле первого эпизода, предъявленного Сафронову, журналист в 2012 году был завербован представителем чешской спецслужбы, которой в 2017 году передал секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, по версии следствия, были США.

Кроме того, заявляла защита, следствие считает, что в декабре 2015 года Сафронов за $248 передал имеющему двойное гражданство России и Германии политологу Демури Воронину информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот в свою очередь переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и БНД (Федеральная разведывательная служба) Германии. Следствие настаивает, что эти сведения могли быть использованы для проведения анализа действий российских войск в Сирии.

Сафронов не признает вину и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью. Дважды, как отмечали его защитники, журналист отказывался заключить сделку со следствием.

Со своей стороны, президент РФ Владимир Путин заявлял, что преследование Сафронова не связано с его журналистской деятельностью.

До работы в "Роскосмосе" Сафронов был корреспондентом в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализировался, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.

Политолог Воронин, который фигурирует во втором эпизоде дела Сафронова, был арестован в Москве в феврале 2020 года. Ему так же, как и Сафронову, предъявлено обвинение в госизмене. Его защита не комментировала дело.

Хроника 07 июля 2020 года – 05 марта 2022 годаДело журналиста Ивана Сафронова
Генпрокуратура РФ Иван Сафронов

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