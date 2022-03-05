Что произошло за день: суббота, 5 марта

Заявление Путина о ситуации на Украине, приостановка международных перелетов российских авиакомпаний, прекращение работы PayPal в России

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин заявил, что Москва расценит введение бесполетной зоны над Украиной как военные действия. На встрече с женщинами летного состава российских авиаперевозчиков он также сравнил санкции с объявлением войны. Президент РФ отметил, что решение о начале операции на Украине было тяжелым и заявил, что к ней привлечены только профессионалы. Путин сообщил, что предпосылок для введения военного или какого-либо иного особого положения в России нет.

- Росавиация рекомендовала авиакомпаниям приостановить с 6 марта все рейсы за рубеж на фоне массовых арестов самолетов на территории других государств. О приостановке международных перелетов с 8 марта объявили "Аэрофлот" и "Победа", Nordwind и PegasFly отменят зарубежные рейсы с 7 марта. Между тем Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов юга РФ до 14 марта.

- PayPal приостановила работу в России. Пользователям еще какое-то время будет доступен вывод средств, однако точные сроки представители компании не называют. Платформа eBay сообщила, что приостанавливает доставку заказов в Россию и на Украину из-за проблем с логистикой. Испанская Inditex (владелец сетей магазинов Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka и других) сообщила о сворачивании работы 502 магазинов в РФ.

- Состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина с премьером Израиля Нафтали Беннетом. В Кремле сообщили, что информации для прессы по итогам встречи не ожидается.

- Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу Ивана Сафронова. Материалы направлены в Мосгорсуд для рассмотрения по существу. Согласно сообщению, следствие установило "факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России" со странами ОДКБ и Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова.

- "Газпром" стал владельцем контрольного пакета "ВТБ Страхования". У "СОГАЗа", который с 2018 года был единственным владельцем бывшей страховой "дочки" ВТБ, осталось 49%.

- Алексей Венедиктов перестал быть главным редактором "Эха Москвы". Совет директоров досрочно расторг с ним контракт. О закрытии радиостанции было объявлено 3 марта.

- Интернет-издание Colta объявило о временном прекращении работы. Свое решение редакция связала с принятием закона об уголовной ответственности за фейки о Вооруженных силах РФ.

- "Аэрофлот" опроверг сообщения об увольнении гендиректора компании Михаила Полубояринова. В пресс-службе авиакомпании заявили, что он находится в Москве и продолжает исполнять обязанности.

- В России за сутки в больницы попали 9 295 пациентов с коронавирусом. Суточный прирост составил 86 769 случаев болезни.

- Команда F1 Haas расторгла контракт с "Уралкалием" и пилотом Никитой Мазепиным. Гонщик - сын главы "Уралкалия", он выступал за Haas с 2021 года.