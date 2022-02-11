Журналист Сафронов и защита официально завершили ознакомление с делом

Иван Сафронов в Первом апелляционном суде Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Обвиняемый в госизмене журналист Иван Сафронов и его защитники подписали протокол об ознакомлении с материалами уголовного дела, сообщил "Интерфаксу" его адвокат, руководитель правозащитного объединения "Первый отдел" Иван Павлов (признан в РФ СМИ-иноагентом).

"Ознакомление с материалами дела Ивана Сафронова официально закончено", - сказал Павлов. При этом он отметил, что фактически ознакомиться со всеми материалами защита не смогла "из-за беспрецедентного давления на защиту, противозаконных действий следователей и ограничения сроков ознакомления с материалами".

При подписании протокола защитники не смогли подать ряд ходатайств, в том числе о прекращении дела - они, как ожидается, буду заявлены следствию позднее.

Претензии защиты

Защита настаивает, что дело Сафронова должно быть прекращено, в том числе потому, что в материалах расследования не указывается, какие именно секретные сведения он якобы передал за границу, а также зачем, когда и для кого он их собирал. Также защита подчеркивает, что журналист не имел допуска к гостайне, а все сведения для своих журналистских материалов получал из открытых источников.

По словам адвоката Павлова, в ряде документов, содержащихся в материалах, "прямым текстом констатируется", что обстоятельства, при которых Сафронов, предположительно, собирал составляющие государственную тайну сведения, "вообще не установлены".

Также, подчеркнул защитник, "обвинение строится на голословных обвинениях и экспертизах". "Например, Сафронова обвиняют в том, что он якобы получил от своей преступной деятельности "незаконный доход". Но не описан ни источник, ни механизм получения этого так называемого "незаконного дохода", при том, что получение "незаконного" и "преступного дохода" вменяется в качестве объективного элемента преступления", - отметил Павлов.

Накануне другой адвокат Сафронова Дмитрий Катчев сообщил "Интерфаксу", что в установленный по ходатайству следствия судом срок, к 11 февраля, защитники и Сафронов успели ознакомиться менее чем с половиной более чем 20-томного дела.

Ранее защита журналиста неоднократно заявляла о существенных ограничениях при ознакомлении с материалами: в частности, ни самому обвиняемому, ни адвокатам следователь не разрешил делать никакие выписки из документов и вести записи по ним.

Дело Сафронова

Сафронов, остающийся в должности советника гендиректора "Роскосмоса" по информационной политике, был задержан 7 июля 2020 года и по решению суда отправлен под арест. Ему предъявлено обвинение в госизмене.

Согласно фабуле первого эпизода, вменяемого Сафронову, журналиста в 2012 году завербовала представитель чешской спецслужбы, которой он в 2017 году передал секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, по версии следствия, были США.

Кроме того, следствие считает, что в декабре 2015 года Сафронов за $248 передал имеющему двойное гражданство России и Германии политологу Демури Воронину информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот в свою очередь переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и БНД (Федеральная разведывательная служба) Германии. Следствие настаивает, что эти сведения могли быть использованы для проведения анализа действий российских войск в Сирии.

Сафронов не признает вину и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью. Дважды, как отмечали его защитники, журналист отказывался заключить сделку со следствием.

Со своей стороны, президент РФ Владимир Путин заявлял, что преследование Сафронова не связано с его журналистской деятельностью.

До работы в "Роскосмосе" Сафронов был корреспондентом в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализировался, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.

Политолог Воронин, который фигурирует во втором эпизоде дела Сафронова, был арестован в Москве в феврале 2020 года. Ему так же, как и Сафронову, предъявлено обвинение в госизмене. Его защита не комментировала дело.