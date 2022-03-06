"Медиазона" заблокирована в РФ

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Сайт издания "Медиазона" (признано СМИ-иноагентом) заблокирован на территории РФ, следует из данных Роскомнадзора.

Согласно универсальному сервису РКН по поверке блокировок страниц и сайтов, в РФ ограничен доступ к сайту zona.media на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля.

В сентябре 2021 года Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов ООО "ЗП". По данным системы "СПАРК-Интерфакс", "ЗП" является владельцем проекта "Медиазона".