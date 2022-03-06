Сайт издания Republic заблокирован в России

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Сайт издания Republic (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) заблокирован на территории России, следует из данных Роскомнадзора.

Согласно универсальному сервису РКН по поверке блокировок страниц и сайтов, в РФ ограничен доступ к сайту Republic.ru на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля.

Эту информацию в своем телеграм-канале подтвердил главный редактор издания Дмитрий Колезев, который несколько дней назад уехал из России.

Republic - российское интернет-издание, которое входит в один медиахолдинг с телеканалом "Дождь" (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов), ранее в него же входил журнал "Большой город". Начал работу в 2009 году, до ноября 2016 года сайт назывался Slon. Телеканал "Дождь" временно прекратил свою работу 3 марта.

Ранее стало известно о блокировке в РФ сайта издания "Медиазона" (внесено Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов). Также были заблокированы сайты ряда региональных, федеральных и иностранных изданий. Все блокировки связаны с описанием событий на территории Украины.