Нескольких жителей Красноярского края оштрафовали по статье о дискредитации армии

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции в Красноярском крае составили административные материалы в отношении семи граждан за дискредитацию Вооруженных сил РФ, пятеро из них уже оштрафованы, сообщает пресс-служба МВД РФ в воскресенье.

Административные протоколы составлены по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности".

"В настоящее время предоставленные полицией материалы в отношении 5 граждан рассмотрены в суде. Все они признаны виновными в совершении правонарушения. Каждому из них назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Еще 2 материала по ст. 20.3.3 находятся на рассмотрении в районных судах города Красноярска", - сказано в сообщении.

Эта статья была внесена Федеральным законом в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 4 марта и предусматривает в качестве максимальной меры наказания для граждан административный штраф в размере 100 тысяч рублей.

Ранее пресс-служба Главного управления МВД РФ по Кемеровской области сообщала, что суд Центрального района Кемерово также оштрафовал на 60 тысяч рублей местного жителя, опубликовавшего в соцсети видео с призывом к участию в несогласованном мероприятии против действий Вооруженных сил РФ.